Красочный Фестиваль триколора пройдёт в День государственного флага России

Москва, , 14:06 — REGNUM 22 августа, в День государственного флага Российской Федерации в трёх крупных городах впервые состоится грандиозный Фестиваль красок триколора. Мероприятие пройдёт в Москве, Казани и Новороссийске.

Организаторы — представители парков отдыха в каждом городе — говорят, что решили продемонстрировать важность государственных символов России и всеобщее единение граждан в такой необычной форме — в виде красочного шоу, участником которого может стать каждый.

Ожидается, что фестиваль станет кульминацией праздника. Волонтёры раздадут гостям специальную безопасную сухую краску белого, синего и красного цветов, и в обозначенный момент участники одновременно будут разбрасывать её, окрашивая себя и окружающих в цвета российского флага.

Кроме того, в центральных парках городов будут организованы интерактивные программы, где можно будет узнать историю государственного флага РФ и интересные факты о нём, а также большая развлекательная часть — выступления местных артистов и приглашённых звёзд.

Организаторы уверены, что фестиваль станет лучшим — самым позитивным и запоминающимся — празднованием Дня государственного флага РФ.