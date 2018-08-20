В МИД РФ приветствовали решение властей Афганистана о перемирии с талибами*

Москва, , 14:02 — REGNUM Россия приветствует объявленное властями Афганистана перемирие с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 20 августа глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Мы относимся к этому положительно и надеемся, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отреагируют позитивно», — цитирует «Интерфакс» Кабулова.

По его словам, намеченная на 4 сентября в Москве международная встреча по урегулированию ситуации в Афганистане, на которую приглашены представители радикального движения, лежит «в русле усилий по запуску процесса национального примирения» в стране.

Напомним, 19 августа президент Афганистана Ашраф Гани в своем обращении по случаю 99-й годовщины независимости страны заявил, что власти страны вводят временный режим перемирия с членами этого исламистского движения.

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