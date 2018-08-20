«Городские галереи» поздравят москвичей с Днем государственного флага РФ

Москва, , 14:01 — REGNUM Компания «Городские галереи» в рамках проекта «Уличные галереи» поздравит москвичей и гостей столицы с днем государственного флага Российской Федерации необычным способом — огромным рисунком на фасаде дома, расположенного на Садовом кольце.

Как сообщают организаторы, рисунок будет выполнен на здании по Валовой улице (дом 33). Сделать памятную фотографию или видео на фоне российского триколора может любой желающий в период с 17 августа по 22 сентября, добавляя официальный хештег мероприятия #РоссияВКаждомОкне.

«Российский триколор напоминает нам об истории нашей страны, героических подвигах, успехах и достижениях, — подчеркивают организаторы проекта. — Он объединяет миллионы россиян и позволяет нам ощущать свою причастность к судьбе и жизни Отечества. Флаг — символ единства страны, ее истории и современности, а главное — единства всех нас, граждан России, ведь наша #РоссияВКаждомОкне. В России существует ряд государственных праздников, которые направлены на воспитание патриотического настроения. Подобные мероприятия в первую очередь ориентированы на усиление патриотизма, позитивное восприятие символов государственности и взращивание национальной гордости».