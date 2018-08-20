Украина запустила серийное производство снарядов для «Гиацинта»

Киев, , 13:58 — REGNUM Украинские военные завершили испытания снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт» калибра 152 мм. Об этом 20 августа на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Завершены испытания 152-мм снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт». Сейчас ГАХК (Государственная акционерная холдинговая компания) «Артем» переходит к серийному производству 152-мм снарядов, которые в ближайшее время будут поставляться в украинскую армию», — написал Порошенко.

По его словам, следующий шаг для украинского оборонно-промышленного корпуса — перейти к производству снарядов и для других артсистем калибра от 100 мм до натовского стандарта — 155 мм.

«Следующий наш шаг — в короткий срок перейти к производству снарядов и для других артиллерийских систем в размерах от 100 мм до натовского калибра в 155 мм. Продолжаем усиливать обороноспособность украинской армии», — добавил Порошенко.

Кроме того, пресс-служба госконцерна «Укроборонпром» проинформировала, что завершающий этап испытаний прошел на военном полигоне в Черниговской области, во время которого было произведены выстрелы на максимальную дальность.

«Они доказали соответствие снаряда всем требованиям. А по результатам всех испытаний, которые стартовали еще в начале этого года, было принято решение о поставке новых снарядов украинской армии», — говорится в сообщении.

ГАХК «Артем» способен выпускать до 18 тыс снарядов в год.

«В производстве этих снарядов, кроме ГАХК «Артем», принимают участие и другие предприятия «Укроборонпрома», которые ответственны за изготовление пороха, взрывчатых веществ и боевое снаряжение снарядов. Имеющиеся мощности позволяют выпускать до 18 тыс снарядов в год. Кроме того, в ГАХК «Артем» предусмотрено значительное расширение производственных мощностей, что позволяет увеличить выпуск снарядов до 360 тыс в год. Это полностью перекрывает все потребности украинской армии, как имеющиеся, так и перспективные», — отмечается в материале.

В свою очередь советник президента Украины и министра обороны Юрий Бирюков назвал «фантастикой» запуск серийного производства боеприпасов калибра 152 мм.

«А если серьезно, то у нас на глазах происходит какая-то фантастика», — написал Бирюков на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, 10 августа секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил об испытании новой украинской самоходной гаубицы «Богдана» калибра 155 мм.

«Ее важными характеристиками являются высокая мобильность, точность, дальность, а также высокая скорость ведения огня… Оружие такого калибра отсутствовало в наших ВСУ, ее не было в советской армии, ее нет и в современной российской армии», — сказал Турчинов.

Напомним, в августе 2018 года издание Defense News сообщило, что по итогам 2017 года Госконцерн «Укроборонпром» опустился в рейтинге мировых производителей оружия с 62 на 72 место. По данным Defense News, доход Укроборонпрома составил в прошлом году 873,45 млн долларов, что на 19% меньше, чем было в 2016 году. В то же время другие украинские компании в топ-100 СМИ не представлены.

Лидерами рейтинга являются американские компании Lockheed Martin и Raytheon Company, а также британская BAE Systems. В топ-100 также присутствуют шесть российских компаний, в частности, концерн «Алмаз-Антей» занял восьмое место рейтинга.

Ранее стало известно, что на базе «Укроборонпрома» создаются пять групп предприятий, условно названных кластерами. Ожидается, что они будут функционировать в тесном сотрудничестве с частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса.