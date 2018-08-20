В Москве пройдет автопробег, посвященный государственному флагу РФ

Москва, , 13:51 — REGNUM 22 августа, в день государственного флага Российской Федерации, популярные автомобильные блогеры страны с аудиторией более четырех миллионов подписчиков соберут всех желающих, принять участие в автопробеге по маршруту от Воробьевых гор по Кутузовскому, а затем и по Ленинскому проспектам.

Как сообщают организаторы акции, плотный поток машин, украшенных государственными флагами РФ, промчится по центральным улицам Москвы после 19:00, привлекая внимание горожани гостей столицы к проводимому государственному празднику.

С инициативой проведения автопробега выступил автомобильный блогер Константин Заруцкий, более известный как AcademeG, к которому присоединятся другие популярные российские блогеры. Стоит отметить, что любой желающий может стать частью автомобильного праздника.

Как уверены организаторы, событие станет крупным общественно-полезным проектом, направленным на рост патриотического настроения, вежливости на дорогах и безопасного движения. В связи с этим все участники мероприятия должны строго соблюдать правила дорожного движения, не занимать крайнюю левую полосу, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, не мешать другим участникам движения и следовать всем требованиям правил дорожного движения.