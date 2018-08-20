В Литву хотят эвакуировать венесуэльцев литовского происхождения

Вильнюс, , 13:39 — REGNUM

Правительство Литвы намерено принять специальный закон, который регламентирует переселение в Литву жителей иностранных государств литовского происхождения, если в этих странах чрезвычайная кризисная ситуация, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 августа.

В правительстве Литвы отмечают, что МИД Литвы уже получил просьбу о помощи от потомков довоенных и послевоенных литовских эмигрантов из Венесуэлы. При этом подобный закон по инициативе депутата парламента Литвы, консерватора Кястутиса Масюлиса уже неоднократно вносился как предложение, но правительство его отклоняло. В последний раз — в апреле 2018 года.

Политик предлагал учредить компетентное ведомство, которое с помощью правовых, социальных и экономических мер стимулировало бы возвращение в Литву лиц литовского происхождения и лиц, исторически связанных с Литвой.

«Такое бессилие нашей страны мы уже пару лет наблюдаем в Венесуэле, из которой плывут просьбы литовцев оказать помощь, а в Израиле сирена сработала автоматически, и они вернули уже пару сотен своих граждан, где их уже ждала система интеграции. Несмотря на то, что госучреждения признают бессилие государства, некоторые политики не желают одобрить закон о возвращении. Я оцениваю это как политическую конкуренцию и неспособность всех политиков и партий договориться ради общих стратегических интересов», — комментируя отказ правительства принять закон, говорил в апреле Масюлис.

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