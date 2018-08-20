Ижевск опять остался без градоначальника

Ижевск, , 13:20 — REGNUM Очередные выборы главы Ижевска, назначенные на 20 августа, не состоялись. Кандидатам на пост главы города не хватило голосов депутатов гордумы для утверждения в должности.

Претендентами на пост главы Ижевска были бизнесмен Константин Сунцов и директор гуманитарного лицея Михаил Черемных. В ходе голосования Сунцова поддержали 17 человека, за Черемных отдали свой голос 10 депутатов, сообщает портал «Сусанин». Шесть бюллетеней были испорчены.

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Для избрания главой Ижевска один из кандидатов должен был набрать 22 голоса.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предыдущий глава Ижевска Юрий Тюрин 3 мая покинул пост по собственному желанию, обязанности градоначальника в настоящее время исполняет его заместитель Сергей Задорожный.

Первый раз конкурс на пост главы города был назначен на 8 июня, заявки на участие подали 14 человек, но он не состоялся в связи с отсутствием кворума. В состав конкурсной комиссии входят 12 человек — шесть от городской думы и шесть — от главы республики, члены комиссии от главы не явились.

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19 июня глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе закрытой встречи с депутатами гордумы Ижевска рекомендовал рассмотреть в качестве кандидатов на пост главы города бизнесмена Константина Сунцова и директора гуманитарного лицея Михаила Черемных. В то же время он попросил не поддерживать кандидатуру спикера городской думы Олега Гарина.

10 августа конкурсная комиссия рассмотрела программы претендентов на пост главы города и вполне ожидаемо выбрала двоих кандидатов, которых и рекомендовал глава республики.

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