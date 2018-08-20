«Мы и Ельцин победили»: неожиданные детали августовского путча

Барнаул, , 13:20 — REGNUM Откровение бывшего вице-президента Александра Руцкого о том, как вёл себя экс-глава России Борис Ельцин, когда в СССР была предпринята попытка государственного переворота (август 1991 года), мало впечатлило непосредственных участников тех событий. К таковым, в частности, относятся бывший заместитель начальника отдела юстиции Алтайского крайисполкома Алексей Сарычев и его коллега — экс-начальник краевого аналитического управления Константин Емешин.

Это они помогли донести до жителей Алтайского края Указ президента РСФСР Бориса Ельцина, который объявлял создание ГКЧП антиконституционным. А несколькими днями позже Емешин и Сарычев вместо красного союзного подняли над крайисполкомом трехцветный российский флаг. В интервью корреспонденту ИА REGNUM Константин Емешин вспоминает, как это было.

«19 августа 1991 года, будучи на работе (4 часа разница с Москвой) в 10 утра звонит мне жена и просит срочно включить радио. Я прослушал и узнал новость. Естественно сразу набрал телефон председателя исполкома Жильцова и прервал его планерку предложив срочно включить приёмник. Связался с Москвой и мне сообщили сторонники «Демроссии», что Ельцин издал Указ, что ГКЧП — это «госпереворот» и предложили получить по факсу этот Указ.

Я рванул в здание исполкома, но там не оказалось, что в факсе нет бумаги. Выскочил на площадь Советов, где «Демроссия» уже собрала митинг и нашел предпринимателя Златкина, с которым мы сходили за бумагой к нему в офис. И уже часам с 16:00 получили из Москвы факс с Указом Ельцина. Срочно этот Указ передали Кулешову (председателю крайсовета) и Жильцову (председателю крайисполкома) и предложили довести этот Указ по телевидению.

Предварительно договорились, что Жильцов выступит по телевидению зачитав Указ и мне поручили подготовить телестудию. Я уехал на студию, подготовил и ждал. Но вдруг Жильцов мне сообщил, что он собрал своих заместителей и Назарчук, Ремнева и Песоцкий убедили его не читать Указ сосавшись на то, что хотя подпись Ельцина есть, но вот номера Указа нет.

Тогда мой коллега Сарычев с помощью ребят с ТВ «Мир» все-таки вышел в эфир и зачитал Указ Ельцина. На следующий день 20 августа мы уже инициировали сбор Малого Совета, на котором создали под нашим руководством «Информационный центр» и вышли на связь с Верховным Советом РСФСР, узнав, что на 21 августа Ельцин собирает Верховный Совет.

И как-то в те дни мы не уловили, что есть какой-то раскол, так как и Ельцин и Руцкой и Хасбулатов были символом России. И нам удалось в краевой газете «Алтайская правда» 21 августа опубликовать Указы Ельцина. А днем 21 уже я вышел на телевидении и довел позицию Ельцина до жителей края.

Вечером 21 августа собрался Верховный Совет РСФСР и Ельцин по сути поручил Руцкому вылететь на выручку Горбачева. И с этого момента мы поняли, что мы и Ельцин победили. Поэтому я уехал спать. А позицию Руцкого сегодня понять можно, если вспомнить, что в октябре 1993 года он будучи вице-президентом, предал Ельцина и по сути возглавил новый «ГКЧП». Так что твердая позиция Ельцина в августе 1991 года явно обеспечила сохранение России», — резюмировал Константин Емешин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в интервью «Московскому комсомольцу» вице-президент РФ Александр Руцкой, отвечая на вопрос по поводу исключительной мужественности, проявленной Борисом Ельциным во время августовского путча 1991 года, заявил о трёхсуточном запое первого президента с неоднократной попыткой сбежать в американское посольство.

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