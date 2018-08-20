Ахед Тамими: «Иерусалим был и будет столицей Палестины»

Рамалла , , 13:21 — REGNUM Иерусалим был, есть и будет столицей Палестины, заявила деятель палестинского сопротивления Ахед Тамими в эксклюзивном интервью южноамериканскому телеканалу TeleSur 19 августа.

17-летняя девушка рассказала журналистам о лишениях, которые ей пришлось пережить во время восьмимесячного заключения в израильской тюрьме. По ее словам, с заключенным обращаются плохо: недостаточно кормят, держат по шесть человек в тесных неотапливаемых клетках, не дают возможности учиться, сковывают наручниками руки и ноги на несколько часов, не позволяя сходить в туалет.

Тамими рассказала обстоятельства ее ареста: «Всё началось в понедельник, во время, когда [президент США Дональд] Трамп объявил Иерусалим столицей Израиля. В мою деревню вошли военные и начали стрелять в дома. Выстрелили в 15-летнего мальчика, который едва не умер. Это был мой двоюродный брат. (…) Солдат остановился у дверей моего дома и начал стрелять в детей, в дома, в молодых людей. Поэтому я ударила его».

Девушка подчеркнула, что палестинцы борются не с евреями, а с сионизмом: быть евреем и быть сионистом — не одно и то же. Она призвала молодежь всего мира изучать историю, чтобы знать, что на самом деле происходит на ее земле.

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Тамими рассказала, что планирует поступить в университет и изучать международное право, чтобы в будущем помочь своей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, Ахед Тамими после освобождения была принята президентом Палестины Махмудом Аббасом. Освобождение девушки, ставшей иконой палестинского освобождения, приветствовали многие дружественные Рамалле государства. Напомним, девушку арестовали и приговорили к тюрьме за нападение на израильского военного.