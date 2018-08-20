В Кабуле рассчитывают на помощь России в восстановлении Афганистана

Москва, , 13:10 — REGNUM Афганские власти намерены пригласить Россию участвовать в восстановлении экономики Афганистана, 20 августа заявил журналистам посол Афганистана в Москве Абдул Каюм Кучай.

По его словам, Кабул заинтересован в том, чтобы Москва поучаствовала в восстановлении афганской экономики наравне с ЕС, США, Японией, Индией и Китаем. Как отметил дипломат, в Афганистане «русских друзей» ждёт множество возможностей, в том числе и богатые залежи полезных ископаемых.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа афганские власти заявили, что за неделю более 250 военнослужащих и 100 мирных жителей Афганистана погибли в результате столкновений с отрядами боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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