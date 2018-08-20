Миротворцы могут появиться в Донбассе после украинских выборов — эксперт

Киев, , 13:07 — REGNUM Политолог Кирилл Молчанов считает, что решение о вводе в Донбасс миротворческого контингента ООН могут принять в 2020 году, после завершения на Украине парламентских и президентских выборов. Об этом Молчанов заявил 20 августа в эфире телеканала «112 Украина», комментируя сообщение главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о том, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным немецкий канцлер Ангела Меркель предложила детальный план введения на Украину миротворческого контингента ООН.

При этом политолог поддержал план Кремля по размещению миротворцев ООН на линии столкновения сторон в Донбассе.

«К сожалению, достичь реального прогресса и появления какого-то миротворческого контингента, который мог хотя бы развести стороны, чтобы мы перестали ежедневно читать новости о том, сколько у нас погибших, раненых, сколько обстрелов, мы не увидим. Это обсуждается. Возможно, с 2020 года можно будет частично имплементировать, найти точки соприкосновения. Когда закончатся выборы, будет новый пятилетний политический цикл, где можно будет объединить украинских политиков, общество и вернуть суверенитет на Донбассе», — отметил Молчанов.

По его словам, накануне выборов президент Украины Петр Порошенко не пойдет на уступки в вопросе размещения миротворцев.

«Перед выборами ни одна украинская политическая сила не готова брать на себя ответственность. В первую очередь не готов брать на себя ответственность президент Украины, поскольку в обществе любой компромисс по этому вопросу будет непопулярным. А ввод миротворцев является первым шагом. Даже план, который предлагал Расмуссен, является первой тропинкой к выполнению Минских соглашений. А там мы возвращаемся к непопулярным решениям об амнистии, о выборах на Донбассе, об особом статусе», — сказал Молчанов.

Как сообщалось, 19 августа главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Венедиктов сообщил, что в ходе встречи в Германии с президентом России Владимиром Путиным немецкий канцлер Ангела Меркель предложила детальный план введения на Украину миротворческого контингента ООН и создания в Луганске и Донецке международной администрации.

«На встрече Меркель — Путин канцлер подробно излагала план введения миротворцев на Донбасс и создание там международной администрации», — написал Венедиктов на своем Telegram-канале.

Напомним, 18 августа в Германии произошла встреча президента Путина и канцлера Меркель. Перед встречей канцлер рассказала журналистам о намерении обсудить конфликт на Украине, транзит российского газа через Украину, а также ситуацию в Сирии и Иране.

В феврале 2018 года на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен представил отчет по вводу миротворцев в Донбасс. Согласно документу, предлагается ввести 4 тыс. полицейских и миротворческий контингент в 20 тыс. солдат из стран, которые не являются членами НАТО. Предполагается, что миротворческую миссию возглавит Швеция.

В свою очередь Кремль выступает за то, чтобы полномочия миротворцев сводились к охране наблюдателей ОБСЕ и размещению на линии столкновения сторон в Донбассе. При этом Киев хочет, чтобы в Донбасс вошла полноценная миротворческая миссия с правом разоружить войска ДНР и ЛНР и контролировать участок российско-украинской границы.