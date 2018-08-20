Напавшие на экономику Турции хотят поставить страну на колени — Эрдоган

Анкара, , 12:57 — REGNUM Главная цель напавших на экономику Турции — поставить страну и ее граждан на колени, заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган в своем послании по случаю празднования Курбан-Байрам, опубликованном на сайте турецкого лидера.

По его словам, нет никакой разницы между нападением на экономику страны и посягательствам на религиозные традиции и государственность Турции.

«Турцию и ее народ хотят поставить на колени и заставить действовать по чужой указке», — заявил Эрдоган.

Напомним, в последнее время в отношениях между Турцией и США наступило резкое похолодание, вызванное делом американского пастора Эндрю Брансона, который удерживается в Турции по обвинению в причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.

В связи с его делом были введены санкции против двух министров Турции, а президент США Дональд Трамп объявил об увеличении пошлин на ввозимые из Турции сталь и алюминий.

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