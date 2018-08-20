Глава самоуправления Калуги пообщался с коллегами в Братске

Братск, Иркутская область, , 12:54 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги, член Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ, председатель Союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации Александр Иванов 17 августа принял участие в заседании координационного совета Союза представительных органов, состоявшемся в городе Братске Иркутской области.

В заседании участвовали представители городов Иркутской области, Улан-Удэ, Североморска, Ставрополя, Иваново, Магнитогорска и Перми.

В работе координационного совета также приняли участие представители органов местного самоуправления Республики Белоруссия и Всероссийского совета местного самоуправления.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в ходе заседания обсуждались способы повышения доходной части муниципальных бюджетов, привлечения средств в рамках соглашений о социально-экономическом партнерстве, а также вопросы организации капитального ремонта многоквартирных домов.

Был рассмотрен опыт работы органов местного самоуправления Братска по организации капитального ремонта многоквартирных домов и взаимодействию с предприятиями, а также опыт организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей города Перми по ремонту фасадов центральных улиц города.

«Одним из основных направлений работы Союза представительных органов является выявление лучших муниципальных практик и обмен опытом, — отметил Александр Иванов, — нашими коллегами из Братска накоплен значительный опыт в организации социально-экономического партнёрства городских властей и бизнеса, полагаю, что этот опыт будет полезен и для Калуги. Интерес представляет и опыт Перми по ремонту фасадов домов на центральных улицах: решения о ремонте там принимаются на основе предложений депутатов и инициативы местных жителей».

Особый интерес у членов координационного совета вызвала программа социального партнерства с градообразующими предприятиями Братска, которые оказывают городу существенную помощь в развитии инфраструктуры. В 2018 году между городскими властями и ключевыми предприятиями города были достигнуты договоренности на сумму 360 миллионов рублей, что составляет порядка 20% собственных доходов бюджета Братска.

Участники встречи ознакомились с результатами этого сотрудничества: делегация побывала в детской школе искусств № 3, драматическом театре и поликлинике детской городской больницы, где сейчас идет капитальный ремонт. Также гости посетили воркаут-площадку, которую в Братске построили в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

«Союз представительных органов регулярно готовит предложения по корректировке законодательства, которые мы направляем и в федеральные органы власти, и в Государственную думу РФ, — подчеркнул Александр Иванов, — по итогам заседания было принято решение направить обращение в Государственную думу с просьбой закрепить в Жилищном кодексе понятие ветхого жилья и освободить собственников таких помещений от уплаты взносов на капремонт».

В ходе обсуждения проблем капитального ремонта многоквартирных домов, члены совета пришли к выводу, что во многих муниципальных образованиях городские власти зачастую не могут убедить региональных операторов изменить перечень работ исходя из приоритетности.

«Было принято решение обратиться в Государственную думу с предложением законодательно закрепить требования к порядку определения плановых периодов проведения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, — рассказал Александр Иванов, — также в правительство РФ и Государственную думу будут направлены предложения по закреплению отчислений транспортного налога за муниципалитетами».