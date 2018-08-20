Правительство Индии представит новую политику в отношении дронов

Нью-Дели, , 12:49 — REGNUM Правительство Индии уже довольно давно занимается разработкой политики в отношении дронов и регулирования их коммерческого использования, так в ноябре 2017-ого года министерство гражданской авиации Индии представило проект будущей политики в отношении дронов. Согласно данному проекту, были запрещены полеты дронов в воздушном пространстве аэропортов, а также около международных границ.

По сообщению индийского новостного издания «Хиндустан Таймс», министерство гражданской авиации Индии готовится выпустить окончательную версию своей политики в отношении дронов. По словам чиновника из министерства, акцент будет сделан на коммерческом использовании дронов, а также на том, чтобы инвесторы в данную технологию, чётко понимали правила, регулирующие данную сферу, и то, что эти правила будут меняться по мере необходимости рынка. Так, он упомянул о том, что в министерстве рассматривается возможность создания в будущем определённых воздушных коридоров для дронов и даже специального воздушного регулирования для них.

Министр гражданской авиации Джаянт Синха заявил, что важным вопросом также является безопасность использования данной технологии. Он отметил, что в новой политике этому вопросу уделяется особое внимание, потому что дронов можно легко использовать для совершения атаки на какой-либо объект или человека, и поэтому безопасность в этой сфере должна быть идеальной.