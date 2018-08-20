«Джагран»: Моди призвал к началу индо-пакистанских переговоров

Исламабад, , 12:48 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди написал своему пакистанскому коллеге Имран Хану поздравительное письмо по случаю избрания на пост. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши отметил, что в данном письме были не только поздравления, но и призыв Нарендры Моди начать индо-пакистанские переговоры.

Шах Мехмуд Куреши также выразил свою личную позицию по данному вопросу и заявил, что необходимо постоянно вести переговоры с Индией, так как имеются серьезные двухсторонние проблемы, разрешить которые можно только путем налаживания диалога. Он также сказал о том, что сейчас именно то время, когда двум странам пора сделать шаг вперёд.

В свою очередь представители индийской стороны опровергли слова министра иностранных дел Пакистана и заявили о том, что это было лишь поздравительное письмо, и в нем не содержалось призыва к чему-либо.