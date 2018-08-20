«Итог политики санкций против РФ не обрадует Республиканскую партию США»

Москва, , 13:41 — REGNUM Санкции, которые в настоящее время вводятся Америкой против РФ, были подготовлены ещё во времена прежнего президента США Барака Обамы. Об этом 20 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

«Решение о санкциях давно принято, — отметил он. — Они готовились на протяжении двух лет. Сейчас реализуются санкции, подготовленные ещё администрацией Обамы. Это инерционная игра. Однако последние санкции против РФ могут сработать, потому что всё-таки, похоже, задеты конкретные интересы внутри российской олигархии. И поэтому определённый эффект будет».

Однако Кагарлицкий подчеркнул, что эффект не обязательно будет именно таким, на который рассчитывают в США.

«Что значит — «санкции эффективны»? — поинтересовался он. — Есть два критерия. Первый — они действительно наносят ущерб российской правящей элите. А второй — они приводят к тем результатам, которые заложены заказчиками. Да, санкции могут нанести тяжелейший ущерб российской элите, но привести к прямо противоположным результатам. Например, к победе коммунистов на следующих выборах в Госдуму РФ. Что явно не было целью «республиканцев».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, текст законопроекта «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию» был опубликован 15 августа на сайте Конгресса США.

Согласно этому документу, против РФ должны быть введены следующие санкции: американским представителям запрещаются операции с российским госдолгом и госбанками, также налагаются ограничения на нефтегазовый и финансовый секторы, а также на деятельность ряда российских бизнесменов и госпредприятий.

Авторами законопроекта являются представители обеих партий: сенаторы-демократы Роберт Менендес (штат Нью-Джерси), Бен Кардин (штат Мэриленд) и Джин Шахин (штат Нью-Гэмпшир) и сенаторы-республиканцы Линдси Грэм (штат Южная Каролина), Джон Маккейн (штат Аризона) и Кори Гарднер (штат Колорадо).

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