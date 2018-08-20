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«Итог политики санкций против РФ не обрадует Республиканскую партию США»

Политика

Каким будет результат внешнеэкономического давления на РФ?

«Итог политики санкций против РФ не обрадует Республиканскую партию США»
Георгий Ряжский. Крах банка. 1932

Москва, 20 августа 2018, 13:41 — REGNUM  Санкции, которые в настоящее время вводятся Америкой против РФ, были подготовлены ещё во времена прежнего президента США Барака Обамы. Об этом 20 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

«Решение о санкциях давно принято, — отметил он. — Они готовились на протяжении двух лет. Сейчас реализуются санкции, подготовленные ещё администрацией Обамы. Это инерционная игра. Однако последние санкции против РФ могут сработать, потому что всё-таки, похоже, задеты конкретные интересы внутри российской олигархии. И поэтому определённый эффект будет».

Однако Кагарлицкий подчеркнул, что эффект не обязательно будет именно таким, на который рассчитывают в США.

«Что значит — «санкции эффективны»? — поинтересовался он. — Есть два критерия. Первый — они действительно наносят ущерб российской правящей элите. А второй — они приводят к тем результатам, которые заложены заказчиками. Да, санкции могут нанести тяжелейший ущерб российской элите, но привести к прямо противоположным результатам. Например, к победе коммунистов на следующих выборах в Госдуму РФ. Что явно не было целью «республиканцев».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, текст законопроекта «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию» был опубликован 15 августа на сайте Конгресса США.

Согласно этому документу, против РФ должны быть введены следующие санкции: американским представителям запрещаются операции с российским госдолгом и госбанками, также налагаются ограничения на нефтегазовый и финансовый секторы, а также на деятельность ряда российских бизнесменов и госпредприятий.

Авторами законопроекта являются представители обеих партий: сенаторы-демократы Роберт Менендес (штат Нью-Джерси), Бен Кардин (штат Мэриленд) и Джин Шахин (штат Нью-Гэмпшир) и сенаторы-республиканцы Линдси Грэм (штат Южная Каролина), Джон Маккейн (штат Аризона) и Кори Гарднер (штат Колорадо).

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект об очередных антироссийских санкциях опубликован

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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