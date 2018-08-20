«Тема «российского вмешательства» не уменьшила популярности Трампа»

Москва, , 13:45 — REGNUM Идея о «российском вмешательстве», которое якобы и обеспечило нынешнему президенту США Дональду Трампу победу на выборах, была придумана для его дискредитации, но серьёзного ущерба ему не нанесла. Об этом 20 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, комментируя слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, предположившего, что РФ, КНР, Иран и КНДР могут вмешаться в предстоящие выборы в Конгресс США осенью 2018 года.

«Всё это проявление очень серьёзного кризиса американской демократии, — сказал Кагарлицкий. — Возникла забавная ситуация. Тема российского вмешательства была придумана для борьбы с президентом США Дональдом Трампом. Для его дискредитации. Но это оружие оказалось обоюдоострым, как ни парадоксально, из-за своей полной неэффективности».

Кагарлицкий отметил, что Трампа это не разрушило и серьёзного ущерба ему не нанесло. Более того, несмотря на всю истерию, популярность Трампа растёт, враждебность масс-медиа к президенту США стала одним из его последних козырей.

«Вся эта история с попыткой дискредитировать Трампа через «российских хакеров» и прочее провалилась, — сказал Кагарлицкий. — Но параллельно обнаружилась другая забавная вещь — этот инструмент можно применить против любого другого политика. Неизвестно, чего хочет от американских выборов Россия. А тем более Северная Корея. У них нет политиков, на которых они могли бы поставить».

По мнению директора ИГСО, это означает, что любого политика в США можно обвинить в том, что он ставленник Северной Кореи.

«Как только вы кого-то не любите, или вам не нравится результат выборов, вы сразу можете заявить, что результат выборов проплачен Северной Кореей, — подчеркнул Кагарлицкий. — Или что иранские хакеры взломали сайт американского избиркома, и в результате победил ваш оппонент. Это превращается в универсальное обвинение, которое могут выдвинуть друг против друга оба кандидата в любой момент».

Напомним, как стало известно 19 августа, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон дал интервью телеканалу АВС, в котором заявил, что не только РФ может рискнуть вмешаться в выборы в американский Конгресс осенью 2018 года.

«Есть озабоченность в рамках национальной безопасности в отношении вмешательства Китая, Ирана и Северной Кореи, — сказал Болтон. — Мы предпринимаем шаги, чтобы попытаться предотвратить это».