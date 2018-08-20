Призрак Марии-Терезии снова бродит по Европе

Станислав Стремидловский, , 13:01 — REGNUM

Присутствие президента России Владимира Путина на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и промышленника Вольфганга Майлингера, похоже, заставило сломать голову многочисленным западным «кремнологам» и «руссоведам». Пресс-служба Кремля со своей стороны ограничилась кратким заявлением, в котором в частности говорится: «Владимир Путин вручил новобрачным памятные подарки, потанцевал с невестой, а также кратко побеседовал с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, присутствовавшим на торжестве».

Подробности добавили журналисты. Известно, что российский президент привез с собой казачий хор. Он подарил новобрачным самовар, старинную маслобойку и картину. Произнес тост, в котором оценил достоинство невесты. Отметил, что Кнайсль проявляет живой интерес к культуре и истории России, и ему приятно, что она испытывает желание узнать россиян и их страну во всем ее многообразии. Добавил, что главу МИД и ее супруга всегда будут рады видеть в нашей стране. «Широко известно, госпожа Кнайсль, что вы жили в восьми странах и говорите на восьми языках, — подчеркнул Путин. — Кроме того, я хотел бы отметить следующее. В одном из интервью вы сказали, что владельцы боксеров — я такого только что видел — ценят уют, имеют прекрасное чувство юмора и их сложно вывести из равновесия. С моей точки зрения, все эти качества необходимы для семейной жизни. У Карин целых два боксера (можно представить, как вырастет теперь популярность этой породы собак среди незамужних австриек — С.С.)». И в заключение дважды расцеловал новобрачную. Необычная стилистика, скорее, достойная описания в придворной хронике. И это заметили.

Немецкая газета Die Welt увидела в свадьбе нечто «монархическое», что заставляет в какой-то степени вспоминать об «ажиотаже, связанном с недавними браками в европейских королевских семьях». В свою очередь австрийское издание Der Standard отмечает: «Конечно, приглашение Путина — щекотливое дело. Оно делает из свадьбы — как и в случае с Габсбургами — политическое шоу». И задается вопросом, не идет ли сегодня речь о «второй Марии-Терезии». А кем была первая? Мария-Терезия Австрийская, из династии Габсбургов, правившая в 1740—1780 годах, как считается, сотворила для Австрийской империи эпоху «золотого века». По совету ставшего впоследствии государственным канцлером графа Венцеслава Кауница она осуществила резкий геополитический разворот, «назначив» главным врагом Пруссию вместо Франции, с которой Габсбурги враждовали около 300 лет. Париж и Вена заключили военный союз, который был закреплен браком французского дофина Луи с дочерью Марии-Терезии — Марией-Антуанеттой. Как отмечают некоторые историки, «эта свадьба исполнила давнишнюю мечту императрицы» и стала поистине «дипломатической революцией». Посредством других браков Вена смогла добиться расширения своего влияния, а Мария-Терезия получила титул «тещи всей Европы».

В наши дни поступок австрийского министра иностранных дел, попросившей российского президента быть почетным гостем на ее торжестве, производит впечатление и рождает множество вопросов. Но и то, что Владимир Путин принял приглашение — поступок нестандартный. Как и президент США Дональд Трамп, своей «твиттерной дипломатией» сбивающий с толку противников в кругах американского истеблишмента и партнеров за границей, Путин демонстрирует умение выходить за рамки обыденного, что создает новую политическую реальность в Европе. По мнению известного австрийского журналиста Вольфганга Фелльнера, российский президент знает, что Вена может стать первопроходцем «в переговорах о прекращении санкций Европейского союза против России, он знает, что флирт с австрийским министром вызовет волнение и спровоцирует американцев и англичан».

Жесткая критика звучит со стороны Киева, который считает, что Австрия утрачивает роль посредника и нейтральной страны в отношении урегулирования украинско-российского кризиса. Но, может быть, Вена больше и не хочет быть нейтральной? И самое большое разочарование демонстрирует Варшава. Как отмечает Dziennik Gazeta Ptawna, представитель польского правительства на правах анонимности заявил изданию, что «пророссийский и антиамериканский ЕС станет худшим сценарием для Польши», и после «субботней встречи в Мезеберге и визита Путина в Австрию — все более явно пророссийской — видно, что он начинает сбываться».

Однако из всех этих домыслов, рассуждений и догадок извлечь можно пока только два факта. Первый — посещение российским президентом свадьбы австрийского министра иностранных дел обозначило страхи и опасения сил, которые оппонируют Москве. И второй — Вена приобретает больший вес в европейской политике, за ней уже признают право и возможности совершить новый геополитический разворот, который затронет не только лишь Австрию, но и многие другие страны. В этом смысле можно сказать, что призрак Марии-Терезии вновь бродит по Европе.