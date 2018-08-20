В Петербурге скорбят о смерти «хранителя ангела»

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга выразили свои соболезнования в связи со смертью почетного гражданина города, заслуженного тренера РФ, военного альпиниста Михаила Боброва. В блокадную зиму 1941−1942 годов он участвовал в маскировке шпилей и куполов города на Неве, чтобы уберечь их от вражеских бомб и снарядов.

«Хранитель ангела» — так называли Михаила Боброва благодарные горожане, имея в виду настоящий подвиг Боброва по укрытию фигуры ангела на шпиле Петропавловского собора.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко высказал свои глубокие соболезнования в связи со смертью «человека-легенды» Михаила Боброва.

«Михаилу Михайловичу довелось служить в разведке и в горно-стрелковом отряде. Во время блокады Ленинграда он помог сохранить его красоту, вместе с друзьями-альпинистами маскируя золотые купола и шпили Cеверной столицы. В послевоенные годы он внес огромный вклад в развитие спорта, воспитал немало талантливых учеников», — напомнил Полтавченко.

Губернатор, хорошо знавший лично Михаила Боброва, подчеркнул, что тот «всегда заряжал окружающих своим оптимизмом, доброжелательностью, мудростью и жизнелюбием».

Соболезнования от имени депутатского корпуса высказал председатель Законодательного cобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

«Ушел из жизни настоящий герой, защитник Ленинграда, выдающийся спортсмен, человек невероятного жизнелюбия, силы духа и душевной щедрости. Благодаря своим великим делам, поступкам и достижениям он еще при жизни стал легендой Северной столицы», — отметил спикер.

Макаров напомнил, что Михаил Бобров сражался на фронте, обучал молодых солдат мастерству военного альпинизма и горнолыжного дела, а после войны 20 лет возглавлял кафедру физической культуры и спорта Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, воспитал множество мастеров спорта, призеров национальных и международных соревнований.

В 76 лет Михаил Бобров участвовал в экспедиции на Северный полюс, до самой смерти занимался общественной деятельностью, пропагандой здорового образа жизни.

Михаил Бобров скончался в Петербурге в возрасте 95 лет от онкологического заболевания. О дате и месте похорон почетного гражданина будет сообщено дополнительно.

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