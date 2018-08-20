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В Госдуме обсудят пенсионную систему и права пожилых

Политика

Пенсионная система не сбалансирована

В Госдуме обсудят пенсионную систему и права пожилых
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Народ протестует

Москва, 20 августа 2018, 11:53 — REGNUM  Завтра, 21 августа, в Госдуме состоятся парламентско-общественные слушания, посвященные подготовке ко второму чтению законопроекта, который вносит изменения в параметры пенсионной системы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Формат парламентско-общественных слушаний, который предложен, призван систематизировать, конкретизировать и проработать предложения, которые сегодня обсуждаются, просчитать эффект, который они дадут в перспективе, отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«В первую очередь мы будем говорить о необходимости создания устойчивой и эффективной пенсионной системы, обеспечивающей рост материального благосостояния пенсионеров, о необходимости повышения пенсий и о защите прав граждан предпенсионного возраста», — отметил парламентарий.

Пенсионная система уже сегодня не сбалансирована, и этот процесс будет только усиливаться, если не предпринять необходимых мер, указал он.

«А она должна выполнять задачу индексации пенсий выше уровня инфляции, снижения уровня бедности в России», — сказал Неверов.

Предполагается, что в слушаниях примут участие глава Минтруда Максим Топилин, вице-премьер Татьяна Голикова, замглавы Минфина Антон Котяков и замглавы Минтруда Андрей Пудов.

Законопроект о пенсионной системе вызвал общественный резонанс.

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Пенсионная реформа
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