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В России получил срок член украинской неонацистской организации

Политика

Суд приговорил его к двум годам и трём месяцам лишения свободы

Москва, 20 августа 2018, 11:51 — REGNUM  Участник украинской неонацистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Роман Терновский признан виновным в участии в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщила 20 августа официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По её словам, Терновского суд приговорил к двум годам и трём месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«В 2015—2016 годах на территории Украины Терновский занимался организацией изготовления и распространения атрибутики с символикой «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также принимал участие в публичных акциях, направленных против интересов России», — подчеркнула Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, осуждённый за экстремизм Роман Терновский был задержан в Ростове-на-Дону в октябре 2017 года.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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