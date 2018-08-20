Россия побыла без Путина

Эдуард Лимонов, , 11:51 — REGNUM

В субботу 18 августа Россия целый день была без Путина.

О деталях, танце с новобрачной, казачьем хоре, расходах из российского бюджета на перелёт и отель, о расходах австрийского бюджета на осуществление безопасности ВВП, о платье новобрачной — министра Кнайсль, о костюме жениха — предпринимателя, о жакетике и штанах фрау Меркель вам подробно поведают другие осведомители общественного мнения.

Канцлерина Меркель, авансом, верная своей закоренелой привычке сидеть зараз на двух стульях, пробормотала миру извиняющимся тоном, что мол не следует ожидать от визита российского президента в Берлин результатов (это она чтобы успокоить Трампа в его Овальном кабинете в Вашингтоне).

Австрийцы же честно расплываются в честных улыбках удовлетворения. К ним приезжал важнейший лидер полушария. Произнёс застольную речь на немецком, удостоил внимания.

Почему так?

Дело в том, что восточные австрийские немцы столетиями имеют отношения со славянами, понимают славян лучше и больше ценят, чем немецкие германцы. А мы понимаем их и больше ценим.

В 1955 году СССР спокойненько ВЫВЕЛ свои войска из Австрии, стуча в барабаны и литавры и распустив знамёна, в то время как напряжённость с ФРГ у нас только нарастала.

Причины событий 1955 года были те же, что и сегодня, и политический расклад тот же.

ФРГ тщательно прижималась к американскому сапогу, а вот Австрия выбрала себе независимый путь, за что и получила щедрый подарок — советские войска покинули её. Отказались от дальнейшей оккупации.

Австрийцы этого не забыли.

Мало кто знает, но существуют документы, удостоверяющие, что ещё в 1952 году Сталин предлагал США объединить две Германии (ФРГ и ГДР) с единственным условием, что объединённая Германия будет нейтральной.

Американцы не пошли на это.

Сейчас мы наблюдаем ровно то же самое, что и тогда.

Практичная Австрия (в Австро-Венгерской империи они научились жить параллельно с венграми, чехами, поляками и другими славянами), понимая, что другой планеты у всех у нас нет, стремится к естественному сближению с соседями.

Это старая австрийская политика: тянуться к России, взаимодействовать с ней, а не каприз правой «Партии Свободы», возглавляемой фрау Кнайсль в союзе с «Народной партией», которую возглавляет юный австрийский президент Курц, это традиционная политика Австрии.

Ну да, мы с ними воевали не раз, но и вступали в политические союзы не раз.

Германия??? Германия, я уверен, хотела бы поступить так же, как австрийские немцы, по большому счёту ей было бы выгоднее торговать с нами, с ближним соседом, чем с заокеанской Америкой, но, однажды сделав выбор прижиматься к американскому сапогу, Германия к нему прилипла.

Приросли к телу Германии американские военные базы, американская промышленность ориентирована на США, короче, тысячи тысяч присосков удерживают.

Жаль, что так, вдвоём Россия и Германия доминировали бы всё европейское пространство ко взаимной выгоде.

Меркель не глупа, живуча как многоножка, но такая вот страна ей досталась, уже связанная после Второй мировой с США тысячами тысяч связей.

По некоторым видимым признакам, по крупицам информации, рассыпанным в мировых СМИ, по злобным в то время высказываниям американского президента про ЕС (он называл европейцев нахлебниками и врагами США) я догадался к моменту саммита в Хельсинки 12 июля, что Трамп намеревается предложить Путину в Хельсинки дружить против Европейского союза.

Он предложил, я уверен, во время затянувшегося тет-а-тета. Но Путин отказался.

Главная причина — экономическая: нашему «Газпрому» Европа нужна как рынок сбыта нашего газа. Побочная причина — ВВП выучился не верить обещаниям США, к тому же лично Трамп уже зарекомендовал себя как человек вероломный и коварный.

Не сошлись.

Трамп был выбит из колеи. Он обиделся, но, верный привычке скрывать свои чувства, чтобы ударить потом, чуть погодя, даже перестарался, был на пресс-конференции излишне сладок по отношению к Путину, за что его тотчас стали упрекать свои.

Но это он от растерянности переиграл, переборщил с показным смирением. На самом деле Трамп был растерян. И очень зол. И очень старался не подать виду, что он зол. Потому и вёл себя так, поддакивал.

Прилетев к себе, перестал улыбаться и приказал приготовить совсем уж радикальные санкции против России. Приготовили, озвучивают. Это месть за 12 июля, за Хельсинки.

Что я хочу сказать?

Что не всё так просто, как кажется с первого взгляда.

Новые санкции против нас, более болезненные, чем все предыдущие, — это месть за отказ дружить против ЕС, высказанный в Хельсинки.

И на свадьбу фрау Кнайсль падает тень хельсинской встречи.

Мы не сунули наш ботинок в дверь, чтобы дверь не закрылась.

Мы самым настоящим образом уверенно вбиваем клин между Европой и США.

В то время как Трамп самым настоящим злодейским образом хочет нас придавить лопатками к ковру.

Хватит тешить себя иллюзией, что это злодейский Конгресс против нас интригует, а Трамп мол «за», мол его бы воля, он был бы другом и союзником.

Разуйте глаза.