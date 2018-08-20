Глава МИД Германии посетит Освенцим

Берлин, , 11:58 — REGNUM 20 августа министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит бывший концентрационный лагерь Освенцим (Аушвиц). Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Моя вторая поездка в Польшу в качестве министра иностранных дел приведет меня сегодня в бывший концентрационный лагерь и лагерь уничтожения Аушвиц-Биркенау. Для меня Аушвиц — это постоянное напоминание о необходимости стоять на защите человеческого достоинства во всем мире, как лично, так и политически», — написал Маас.

20 августа Маас проведет переговоры со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем во францисканском монастыре неподалеку от Аушвица. На встрече будет затронута тема противоречий между Варшавой и Брюсселем.

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