Индонезия и КНР обсудили развитие сотрудничества в области исследований

Джакарта, , 11:55 — REGNUM Министр-координатор по вопросам развития человеческого потенциала и культуры Индонезии Пуан Махарани встретилась с новым заместителем премьер-министра Китайской Народной Республики (КНР) Сунь Чуньлань в Джакарте. Стороны обсудили подготовку к совещанию на высшем уровне, которое состоится в Китае, сообщает Liputan6.

Сунь Чуньлань была назначена заместителем премьер-министра Китая в марте 2018 года. Она сосредоточила свою работу на вопросе социального благосостояния и гармонии общества.

Министр-координатор Пуан Махарани поздравила Сунь Чуньлань с назначением в качестве заместителя премьер-министра КНР. Правительство Индонезии, заявила она, высоко ценит приезд Сунь Чуньлань в качестве специального посланника президента КНР на церемонию открытия 18-х Азиатских игр в Джакарте.

Как ожидается, индонезийско-китайское совещание на высшем уровне увеличит интенсивность сотрудничества в области образования. В 2017 году в Китае насчитывалось около 14 тыс. индонезийских студентов.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в области исследований и технологий, где правительство Индонезии поощряет шаги по улучшению взаимодействия, содержащиеся в плане действий по науке, технологии и инновациям 2018−2020 годов.

Правительство Индонезии также надеется на расширение сотрудничества в сфере культуры, поощряя создание совместной рабочей группы. Кроме того, Индонезия поддерживает расширение сотрудничества кинематографистов в области совместного производства фильмов.