В Грузии ушел в отставку еще один губернатор

Тбилиси, , 11:11 — REGNUM В Грузии подал в отставку губернатор еще одного региона — Гурии. О своем решении Мераб Чануквадзе сообщил общественности через соцсети.

«Я принял решение покинуть должность. В течение прошедшего периода максимально старался представлять особенный для меня край. Покидаю должность, но остаюсь на службе моего народа и моей страны», — написал уже бывший губернатор.

Уйти в отставку он решил после отмечавшегося 19 августа на горном курорте Бахмаро в Гурии праздника Преображения, на котором присутствовали премьер-министр Мамука Бахтадзе и другие представители правительства Грузии.

Мераб Чануквадзе проработал в должности губернатора около года. Он был назначен на этот пост 23 августа 2017 года, а до этого возглавлял Озургетский муниципалитет.

20 августа премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе должен был представить и назначить губернаторов 6 регионов, но представлять ему пришлось руководителей уже 7 регионов страны.

Как сообщил премьер, губернатором региона Мцхета-Мтианети стал Шалва Кереселидзе, Квемо Картли возглавил Шота Рехвиашвили, в Самцхе-Джавахети назначен Бесик Амирханашвили, в Шида Картли — Георгий Ходжеванишвили, в Самегрело-Земо Сванети — Александр Моцерелия, в Имерети — Шавлего Табатадзе. А губернатором Гурии стал Зураб Насарая.

Губернаторы пяти регионов Грузии — Квемо Картли, Шида Картли, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети и Самегрело-Земо Сванети были уволены решением премьера в конце июля. Причиной такого решения был назван переход на новую модель регионального управления, координация которой была поручена бывшему министру по делам беженцев Созару Субари (министерство которого было ликвидировано в процессе реорганизации правительства).

Что касается Имерети, этот регион остался без губернатора еще в марте текущего года, после того, как возглавлявший Имерети Гиви Чичинадзе одержал победу на промежуточных выборах в парламент по Ванскому и Хонскому мажоритарному округу.