Только за мирный путь: Китай опроверг военное присутствие в Сирии

Пекин, , 10:47 — REGNUM Судьбу Сирии и будущее страны должен определить сам сирийский народ, однако это не исключает участия международного сообщества в урегулировании сирийского кризиса. Об этом 20 августа заявил специальный представитель правительства КНР по сирийскому вопросу Се Сяоянь. При этом, по его словам, вовлечённость других стран в этот процесс «должна иметь позитивный импульс», способствовать прекращению насилия, мирным переговорам и продвижению политического процесса в арабской республике.

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Се Сяоянь отметил, что сообщения СМИ о якобы военном присутствии Китая в Сирии не соответствуют действительности, назвав их «спекуляциями».

"Это искажение политики Китая, — отметил на встрече с журналистами спецпредставитель правительства КНР по Сирии. — Китай решительно выступает за урегулирование конфликта исключительно мирными средствами».

Дипломат заявил, что военную силу в Сирию Китай не направлял.

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Как сообщало ИА REGNUM, сирийские правительственные войска усилили своё давление на джихадистов, расположенных вдоль оси провинций Идлиб и Хама.17 августа сирийская арабская армия провела ракетный обстрел опорных пунктов группировки «Джаиш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у населённых пунктов Кафр-Зита и Аль-Латамин в северной части провинции Хама.

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