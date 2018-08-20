Сальвини пригрозил отправить 180 мигрантов обратно в Ливию

Рим, , 10:53 — REGNUM Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини пригрозил отправить обратно в Ливию около 180 мигрантов, которые оказались блокированы недалеко от острова Лампедуза, сообщает Europe1.

«Или Европа решает серьезно помочь Италии, начиная с 180 мигрантов на борту корабля Diciotti, или мы будем вынуждены сопроводить в ливийский порт людей, спасенных в море», — заявил в воскресенье, 19 августа, Маттео Сальвини.

Итальянское правительство потребовало от Мальты взять на себя ответственность за мигрантов. При этом беженцы отказались от помощи Мальты, потому что хотели добраться именно до итальянского острова Лампедуза.

Ранее сообщалось, что итальянский корабль береговой охраны с мигрантами на борту остался заблокирован на 48 часов, поскольку и Италия, и Мальта отказываются его принять.