Малайзия рассчитывает на помощь Китая по вопросу о госдолге

Куала-Лумпур, , 10:36 — REGNUM Правительство Малайзии надеется на помощь властей КНР в урегулировании вопроса госдолга, сформировавшегося за время нахождения у власти ушедшего правительства во главе с Наджибом Разаком. Об этом пишет The Straits Times.

После встречи малайзийского премьер-министра Махатхира Мохамада с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном глава правительства Малайзии подчеркнул, что у руководства страны есть надежда на то, что Китай «с пониманием отнесётся к малазийским долговым обязательствам» и, возможно, окажет содействие в разрешении данного вопроса. По словам Мохамада, размер государственного долга страны на сегодняшний день превысил $250 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил о намерении отменить инфраструктурные проекты Китая в стране, которые оцениваются в миллиарды долларов США. В то же время 93-летний глава правительства Малайзии подчеркнул, что хочет поддерживать хорошие отношения с Китаем и приветствует его инвестиции в свою экономику.

Читайте также: Малайзия: Махатхир Мохамад намерен отменить инфраструктурные проекты КНР