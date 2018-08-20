Евкуров пообещал пахать, если будет избран главой Ингушетии

Магас, , 10:35 — REGNUM Глава Ингушетии высоко оценил доверие президента РФ Владимира Путина, которое он оказал Юнус-Беку Евкурову, включив его в число трех кандидатов на должность будущего руководителя республики, представленных на выбор парламенту региона.

В случае, если депутаты Народного собрания окажут ему доверие, Евкуров пообещал продолжить работу по выводу республики на новый уровень, сделав его еще более защищенным от угроз террористов и экстремистов и более успешным в плане социально-экономического развития.

По словам главы Ингушетии, последние пять лет отмечены в республике значительным ростом социально-экономических показателей, что потребовало от него и его команды «изнурительного труда».

«Но я готов продолжить так же работать. Даже не работать, а пахать. И не просто пахать, а, следуя посланию президента РФ В. В. Путина, стремиться к прорыву», — заявил Евкуров, комментируя решение президента.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии в 2018 году предстоят выборы главы региона. Согласно закону Республики Ингушетия, руководитель региона выбирается депутатами Народного собрания из числа трех кандидатов, представленных на рассмотрение президентом РФ. 17 августа Владимир Путин направил в парламент Ингушетии список из трех кандидатур. В их числе оказались действующий глава республики Юнус-Бек Евкуров, а также заместитель председателя комитета Народного собрания по здравоохранению и социальной политике Ильяса Богатырева и депутат городского совета муниципального образования Назрани Урусхан Евлоев.

Напомним, Юнус-Бек Евкуров находится на посту главы Ингушетии уже два срока, с 2008 года. Нынешние выборы — третьи для него.