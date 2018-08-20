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Евкуров пообещал пахать, если будет избран главой Ингушетии

Политика

Глава Ингушетии прокомментировал внесение президентом РФ его кандидатуры на рассмотрение парламента для избрания на должность главы республики

Магас, 20 августа 2018, 10:35 — REGNUM  Глава Ингушетии высоко оценил доверие президента РФ Владимира Путина, которое он оказал Юнус-Беку Евкурову, включив его в число трех кандидатов на должность будущего руководителя республики, представленных на выбор парламенту региона.

В случае, если депутаты Народного собрания окажут ему доверие, Евкуров пообещал продолжить работу по выводу республики на новый уровень, сделав его еще более защищенным от угроз террористов и экстремистов и более успешным в плане социально-экономического развития.

По словам главы Ингушетии, последние пять лет отмечены в республике значительным ростом социально-экономических показателей, что потребовало от него и его команды «изнурительного труда».

«Но я готов продолжить так же работать. Даже не работать, а пахать. И не просто пахать, а, следуя посланию президента РФ В. В. Путина, стремиться к прорыву», — заявил Евкуров, комментируя решение президента.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии в 2018 году предстоят выборы главы региона. Согласно закону Республики Ингушетия, руководитель региона выбирается депутатами Народного собрания из числа трех кандидатов, представленных на рассмотрение президентом РФ. 17 августа Владимир Путин направил в парламент Ингушетии список из трех кандидатур. В их числе оказались действующий глава республики Юнус-Бек Евкуров, а также заместитель председателя комитета Народного собрания по здравоохранению и социальной политике Ильяса Богатырева и депутат городского совета муниципального образования Назрани Урусхан Евлоев.

Напомним, Юнус-Бек Евкуров находится на посту главы Ингушетии уже два срока, с 2008 года. Нынешние выборы — третьи для него.

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Выборы главы Ингушетии — 2018
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