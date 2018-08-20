Президент Пакистана привел к присяге новое правительство

Исламабад, , 10:28 — REGNUM Президент Пакистана Мамнун Хусейн привел к присяге членов нового правительства страны, ранее утвержденного премьер-министром Имраном Ханом, сообщает 20 августа Geo TV.

В состав правительства вошли 20 человек, из них 15 министров и пять советников премьер-министра, в том числе министр обороны Первез Кхатак, глава МИД Шах Махмуд Куреши, министр финансов Асад Умар и многие другие члены правительства.

Напомним, 18 августа лидер центристской партии Пакистана «Техрик-е-Инсаф» Имран Хан принес присягу в качестве нового премьер-министра страны. Он активно выступал с критикой элит Пакистана, которых считает «коррумпированными и феодальными». Также Имран Хан утверждает, что у него есть программа по выводу страны из затяжного кризиса.

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