«Указива» снести нашу партию с выборов пришла из аппарата губернатора»

Горно-Алтайск, , 10:15 — REGNUM Муниципальным спискам «Партии Дела» отказали в регистрации в двух районах Республики Алтай: Шебалинском и Кош-Агачском. «У нас есть весомые доказательства того, что «указива» снести нашу партию с выборов в Шебалинском районе пришла по звонку из аппарата губернатора. Уверен, что и отказ в Кош-Агачском районе инициирован тоже оттуда», — говорит секретарь федерального совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин. — «Разумеется, мы эти доказательства готовы предоставить — они ещё раз показывают, что наша партия имеет серьёзную поддержку избирателей и политические оппоненты боятся её не то, что на региональном, но даже на муниципальном уровне».

Основания для отказа в обоих случаях избирательные комиссии привели одинаковые: во-первых, партия не уведомила республиканское Управление Министерства юстиции о проведении общего собрания регионального отделения по выдвижению списка кандидатов, говорят в пресс-службе партии. Её представители отмечают, что ни в законе «Об избирательных правах и праве на референдум граждан Российской Федерации», ни в законе «О политических партиях» не прописана обязанность партии уведомлять Минюст о проведении общего собрания. Такое право есть у самих избирательных комиссий (оно прописано в методических рекомендациях ЦИК). «Получается, избиркомы обвинили нас в том, что мы не выполнили их работу!» — возмущается Алексей Лапушкин.

Во-вторых, в предоставленных в избиркомы копиях протокола общего собрания якобы отсутствуют результаты голосования. «При этом в скобках указаны страницы протокола, где, собственно, приводятся эти результаты», — подчёркивает Лапушкин. — «У нас есть видеозапись заседания Шебалинской избирательной комиссии, на которой видно, как наш юрист открывает протокол на этих страницах и показывает всем членам комиссии таблицу, в которой приведены результаты голосования. То есть избиркому буквально показывают цифры, а он заявляет, что их нет».

При этом собранные подписи избирателей для регистрации «Партии Дела» и в Шебалинском, и в Кош-Агачском районе признали на 100% достоверными, говорит Алексей Лапушкин. «Также комиссии не нашли недостатков в предоставленных нами документах. Тогда они пошли другим путём: буквально за день до назначенного заседания по регистрации списков нашим кандидатам начали звонить и грозить увольнениями», — рассказывает он. Замысел угрожавших состоял в том, чтобы вынудить кандидатов написать заявления об отказе баллотироваться — если бы в результате список потерял больше половины своих членов, его можно было бы аннулировать, указывает Лапушкин."А когда и это не помогло, то они приняли написанные как под копирку и явно спущенные сверху бредовые решения об отказе», — говорит секретарь федсовета «Партии Дела». Впрочем, в компетенции членов комиссий тоже приходится сомневаться — так, на записи заседания избиркома в Шебалино его представительница заявляет, что «протокол — это протокол, а решение [общего собрания] — это решение», не зная, видимо, что протокол — это и есть документально оформленное решение общего собрания, иронизирует Алексей Лапушкин.

«Партия Дела» подала иски с требованием отменить решения об отказе в обоих районах, и решения обоих судов (Шебалинского и Кош-Агачского) содержат схожие основания для отказа в удовлетворении требований истца, сообщают в её пресс-службе. «Мы этому совершенно не удивлены», — говорит Алексей Лапушкин. — «Из достоверных источников нам известно, что председателям обоих судов звонили из Верховного суда Республики Алтай. Такое внимание к нашей партии связано с тем, что прохождение списка в одном из районов дало бы нам право выдвижения в Эл Курултай (парламент Республики Алтай — прим.) без сбора подписей. Видимо, поэтому в руководстве республики так засуетились».