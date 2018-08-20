Российско-индийский проект истребителя пятого поколения заморозили

Москва, , 10:13 — REGNUM Российско-индийский проект по созданию истребителя пятого поколения Fifth generation fighter aircraft (FGFA) на базе Су-57 пока заморожен, заявил в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Он пока заморожен, — заявил Шугаев. — Но надеемся, что мы еще вернемся к диалогу по истребителю пятого поколения».

Напомним, в июне индийские СМИ сообщали, что Нью-Дели планирует выйти из совместного с Москвой проекта по разработке FGFA.

Отмечалось, что Индия считает разработку такого истребителя «слишком затратной» и если распределение расходов между индийскими и российскими компаниями будет пересмотрено, Нью-Дели не будет отказываться от участия в проекте.

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