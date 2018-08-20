Глава МИД Ирана назвал условия возможной встречи Рухани и Трампа

Тегеран, , 10:07 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани готов встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом, однако это возможно только в том случае, если американский лидер сможет доказать свою состоятельность, как надёжного партнера в международных делах. Такое заявление в интервью телеканалу CNN сделал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Читайте также: МИД Ирана: выход из ядерной сделки сделает США «страной-изгоем»

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Тегеран «не хочет пересматривать условия ядерной сделки». По его словам, предыдущая ядерная сделка должны быть соблюдена в первую очередь. При этом Зариф отметил, что предыдущее соглашение было для Ирана «лакмусовой бумажкой того, можем ли мы доверять Соединённым Штатам или нет».

"Это зависит от президента Трампа — хочет ли он заставить нас поверить, что он надежный партнёр, — сказал глава МИД Ирана. — Сейчас, если мы потратим с ним время, и он подпишет другое соглашение, сколько оно просуществует? До конца работы его администрации?»

Ранее по теме: Путин об иранской ядерной сделке: «Крайне важно сохранить»

Удастся ли спасти ядерную сделку с Тегераном?

Как сообщало ИА REGNUM, о выходе из ядерной сделки и Соединённые Штаты объявили 8 мая. С 7 августа вновь начали действовать санкции США против Ирана. Согласно подписанному президентом США указу, восстановление режима американских санкций против Ирана предполагает два этапа. При этом советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что его страна будет наращивать санкции против исламской республики Иран. В частности, рассматривается вариант ввода дополнительных санкций против Тегерана, направленный на ограничение экспорта иранской нефти.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Ирана: США создали «группу действий» для свержения власти в Иране