Пентагон намерен создать защищённый «боевой» мессенджер

Вашингтон, , 09:55 — REGNUM Американское военное ведомство выделило $44 млн на создание нового защищённого от взлома анонимного мобильного мессенджера. Об этом со ссылкой на материалы управления перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) сообщает 20 августа RT.

Отмечается, что проектное название нового приложения — «Надёжная анонимная связь для всех». Согласно имеющимся данным, мессенджер позволит пользователям общаться с использованием устойчивого ко взлому криптошифрования. По сведениям издания, заказчик намерен получить продукт, который обеспечит полную конфиденциальность каждого пользователя.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее был опубликован отчёт Пентагона, в котором указывалось, что военное ведомство США планирует разработку и создание альтернативной космической системы глобального позиционирования и навигации.

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