Арестованная в Турции журналистка Месале Толу вернется в Германию

Стамбул, Турция, , 09:48 — REGNUM Турецкий суд отменил запрет покидать территорию Турции для немецкой журналистки Месале Толу, передает телеканал N-TV 20 августа.

Обвиняемая в терроризме Толу 26 августа отправится в Германию. Обвинения не сняты, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Суд не позволил покидать страну супругу Толу Суату Чорлу, который также обвиняется в терроризме. 33-летняя Толу содержалась в тюрьме в Стамбуле более семи месяцев.

Аресты и судебные процессы против немецких журналистов являются одной из причин напряженности в отношениях между Анкарой и Берлином. Эта тема будет обсуждаться во время визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Берлин в сентябре.

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