Отпуск окончен: Макрон вернулся к своим обязанностям

Париж, , 08:51 — REGNUM Спустя две недели, проведенных в Форт-Брегансоне, президент Франции Эммануэль Макрон вернулся в Париж в понедельник, 20 августа, чтобы подготовиться к «возвращению в политику», сообщает Europe1.

В среду, 22 августа, глава государства встретится с правительством, которое также вернулось из отпуска.

Отпуска Эммануэля Макрона был достаточно насыщен: двусторонняя встреча с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, несколько телефонных переговоров, включая разговор с главой США Дональдом Трампом и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В отличие от своих предшественников Эммануэль Макрон не выставлял свою личную жизнь напоказ. На пляже, в нескольких десятках метров от резиденции, некоторые туристы сожалели о том, что так и не увидели президента вживую. «Я приезжаю сюда каждый год, и я помню Жак Ширака и Николя Саркози, но так и не увидел Эммануэля Макрона», — рассказал один из отдыхающих на пляже.

Напомним, 3 августа Эммануэль Макрон прибыл в летнюю резиденцию в Форт-Брагансоне, где проводил свой отпуск.

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