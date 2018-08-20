Понедельник, 20 Августа 2018 года
09:07:44 МСК

Отпуск окончен: Макрон вернулся к своим обязанностям

Политика

Президент Франции Эммануэль Макрон вернулся в Париж спустя две недели отпуска

Отпуск окончен: Макрон вернулся к своим обязанностям
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 20 августа 2018, 08:51 — REGNUM  Спустя две недели, проведенных в Форт-Брегансоне, президент Франции Эммануэль Макрон вернулся в Париж в понедельник, 20 августа, чтобы подготовиться к «возвращению в политику», сообщает Europe1.

В среду, 22 августа, глава государства встретится с правительством, которое также вернулось из отпуска.

Отпуска Эммануэля Макрона был достаточно насыщен: двусторонняя встреча с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, несколько телефонных переговоров, включая разговор с главой США Дональдом Трампом и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В отличие от своих предшественников Эммануэль Макрон не выставлял свою личную жизнь напоказ. На пляже, в нескольких десятках метров от резиденции, некоторые туристы сожалели о том, что так и не увидели президента вживую. «Я приезжаю сюда каждый год, и я помню Жак Ширака и Николя Саркози, но так и не увидел Эммануэля Макрона», — рассказал один из отдыхающих на пляже.

Напомним, 3 августа Эммануэль Макрон прибыл в летнюю резиденцию в Форт-Брагансоне, где проводил свой отпуск.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Франции примет участие в церемонии годовщины освобождения Тулона

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить