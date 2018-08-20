МИД Грузии ответил на претензии Ирана

Тбилиси, , 08:44 — REGNUM Министерство иностранных дел Грузии ответило на претензии Ирана относительно проверки прилетевших из Тегерана пассажирок в Тбилисском международном аэропорту и сообщило, что грузинские пограничники никаких нарушений при проведении этой процедуры не допустили. Об этом говорится в распространенном МИД специальном заявлении.

«Грузинской стороне по дипломатическим каналам Ирана стало известно о том, что часть граждан Ирана выражает недовольство проводимыми в Тбилисском международном аэропорту процедурами, вытекающими из мер безопасности. Сразу же после получения информации соответствующие службы министерства внутренних дел Грузии начали изучение процедур проверки пассажиров, проводимых офицерами авиационной безопасности аэропорта. По первым данным и проведенным мероприятиям, противоправных, в том числе оскорбляющих религиозные чувства мер со стороны представителей правоохранительных органов Грузии не зафиусировано. Иранская сторона уже поставлена в известность», — говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

В МИД Грузии назначена встреча с послом Ирана, на которой еще раз будет рассмотрен данный инцидент.

Протест иранской стороны вызвало отношение представителей службы безопасности Тбилисского международного аэропорта к пассажиркам из Ирана, от которых при проверке потребовали снять хиджаб. Гости расценили эти действия как оскорбление их религиозных чувств и традиций, и посольство Ирана в Тбилиси направило ноту протеста МИД Грузии, а МИД Ирана аналогичную ноту предъявил грузинскому посольству в Тегеране.