На Юге России подняты по тревоге 2500 спецназовцев

Ростов-на-Дону, , 08:40 — REGNUM Тактико-специальные учения соединений спецназа начались сегодня, 20 августа, в Южном военном округе. По учебной тревоге подняты более 2500 военнослужащих из воинских подразделений, дислоцированных в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области.

Спецназовцы выдвинулись в районы выполнения задач. Автотранспортные колонны передислоцировались на общевойсковые полигоны «Кадамовский», «Николо-Александровский» и «Молькино», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа.

Во время учений будет отработана передислокация по воздуху разведчиков подразделений на горные полигоны Северной Осетии, Чечни, Дагестана и Крыма. Здесь будет проведена отработка навыков по выполнению задач в тылу условного противника, в том числе обнаружение командных пунктов противника и передача данных об их месторасположении на пункты управления огнем артиллерии.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад на юге России были завершены двусторонние ротные тактические учения, которые проводились с 1 августа на 20 полигонах Южного военного округа. К учениям были привлечены авиационные части объединения ВВС и ПВО и силы Черноморского флота и Каспийской флотилии. Всего в них приняли участие более 6000 военнослужащих.