Шесть китайских истребителей прилетели на Урал

Челябинск, , 08:25 — REGNUM Участники учений Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия — 2018» из Китая прибыли в Челябинскую область. По информации пресс-службы Центрального военного округа, на военный аэродром «Шагол» перебазировались два многоцелевых истребителя» Шеньян J-11», четыре истребителя-бомбардировщика Xian JH-7.

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Также в составе авиагруппы Народно-освободительной армии Китая шесть многоцелевых транспортных самолётов Shaanxi Y-9.

Ранее в Челябинскую область прибыли четыре многоцелевых вертолёта Ми-171, четыре ударных вертолёта Z-10 и два транспортных самолёта Ил-76. Теперь вся авиационная группа Китая в сборе.

Напомним, 14 августа на аэродроме в Челябинской области приземлились два военно-транспортных самолёта Ил-76, на борту которых находились более 200 военнослужащих вооруженных сил Индии. Также ожидается прибытие военнослужащих из Пакистана и Казахстана.

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Как сообщало ИА REGNUM, совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств — членов ШОС «Мирная миссия — 2018» пройдут в Чебаркуле в Челябинской области с 22 по 29 августа. В манёврах примут участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация вооруженных сил Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Китая, Индии и Пакистана. Представители Узбекистана примут участие в учении в качестве наблюдателей. Всего в учениях «Мирная миссия — 2018» будут задействованы более 3 тысяч военнослужащих стран —участниц ШОС и около 500 единиц техники, в том числе авиационной.

Лётчикам предстоит отработать задачи по ведению разведки и нанесению ракетно-бомбовых ударов по наземным целям, прикрытию войск, высадке личного состава, а также перебазированию на запасные аэродромы.