МИД Франции соболезнует кончине легендарного дипломата Кофи Аннана

Париж, , 08:06 — REGNUM Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил соболезнование в связи с кончиной бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана, сообщает МИД Франции.

«Я сожалею о кончине Кофи Аннана. Он был совершенным игроком на всех континентах, бросал вызов проблемам современной эпохи: мир, развитие, права человека, нищета и дискриминация», — заявил Жан-Ив Ле Дриан.

Как генеральный секретарь ООН с 1997 по 2006 год, Кофи Аннан инициировал глубокое реформаторское движение как в области поддержания мира, так и в области управления Организацией Объединенных Наций.

Неоценимый вклад Кофи Аннана в диалог между странами и содействие урегулированию конфликтов путем переговоров был вознагражден Нобелевской премией мира в 2001 году.

В 2012 году Кофи Аннан занимал пост специального посланника ООН в Сирии для урегулирования конфликта.

«Кофи Аннан был другом Франции. Я воздаю должное его памяти и хотел бы выразить соболезнования его семье и близким», — заявил Жан-Ив Ле Дриан.

Легендарный дипломат Кофи Аннан ушел из жизни 18 августа на 81 году жизни в одной из больниц Швейцарии.