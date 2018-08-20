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Премьер Канады заявил о намерении участвовать в парламентских выборах

Политика

Трюдо будет выдвигаться от Либеральной партии

Оттава, 20 августа 2018, 07:55 — REGNUM  О своем намерении участвовать в парламентских выборах в Канаде в 2019 году от правящей Либеральной партии заявил премьер-министр этой страны Джастин Трюдо на своей странице в Facebook.

По его словам, за три года правительству удалось многого добиться в стране, однако многое еще предстоит сделать.

«Сегодня я рад выдвинуть свою кандидатуру от Либеральной партии Канады в 2019 году», — написал Трюдо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава поддерживает русофобскую политику Киева и будет продолжать развивать политическое и торговое сотрудничество между странами. Также он назвал политический курс Украины «большим прогрессом» и движением к «успеху для всех».

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США и Канада
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