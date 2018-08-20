Руцкой рассказал о попытках Ельцина сбежать в посольство США во время путча

Москва, , 07:22 — REGNUM Во время событий 1991 года первый президент России Борис Ельцин ушел в «трехсуточный запой» и пытался сбежать в посольство Соединенных Штатов Америки, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» бывший вице-президент РФ Александр Руцкой.

«Как можно назвать «исключительной мужественностью» трехсуточный запой с неоднократной попыткой сбежать в американское посольство?!» — ответил Руцкой на вопрос, на самом ли деле Ельцин все три дня (18−21 августа 1991 года) «проявлял исключительную мужественность».

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По его словам, после победы над Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП) Борис Ельцин уехал «пировать победу» вместе с командой, которая скрывалась вместе с ним в бомбоубежище здания Верховного Совета РСФСР.

Напомним, во время событий августа 1991 года созданный ГКЧП пытался не допустить распада СССР. По данным опроса, более половины граждан России полагают, что в дни августовского путча 1991 года в СССР ни окружение Бориса Ельцина, ни ГКЧП не занимали правильную позицию.

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