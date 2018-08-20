Депутат из Приамурья «забыл» о собственном доходе в 8 млн рублей

Свободный, Амурская область, , 05:49 — REGNUM Депутат Свободненского районного Совета Приамурья сдал недостоверную декларацию, в которой «забыл» отметить земельный участок супруги и сократил свой доход на несколько млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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По выявленному факту сокрытия достоверной информации, в частности «забывчивости» депутата о земельном участке площадью 11,4 га и фактическом собственном доходе — более 9,1 млн рублей, прокуратура потребовала досрочно прекратить полномочия депутата Свободненского райсовета.

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Парламентарий по скромничал и вместо дохода в 9,1 млн рублей в декларации указал всего 1 116 547 рубля.

По представлению прокурора 16 августа депутат был освобожден от занимаемой должности.

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Как сообщало ИА REGNUM, после окончания декларационной кампании в регионах Дальнего Востока было выявлено немало нарушений коррупционной составляющей.

Обнародованные миллионные доходы чиновников и депутатов шокируют дальневосточников. Крупные дохода отражены в декларациях тех, кто занимается розничной и оптовой торговлей, а также реализует нефтепродукты.

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