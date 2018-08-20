Виктор Толоконский из политической деятельности ушёл в концертную

Новосибирск, , 05:46 — REGNUM Некогда влиятельный сибирский политик Виктор Толоконский вновь привлёк внимание местных СМИ, но уже в роли исполнителя популярных ретро-шлягеров и шансона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Толоконский за свои почти 30 лет политической деятельности побывал и мэром Новосибирска (с 1996 по 2000 год), и губернатора Новосибирской области (с 2000 по 2010 год), и полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (с 2010 по 2014 год), и губернатором Красноярского края (с 2014 по 2017 год). Последним его официальным местом работы после отставки с поста красноярского главы, была мэрия города Новосибирска — где он с 24 ноября 2017 года по 4 июня 2018 года был главным советником мэра Новосибирска по организационному обеспечению его деятельности.

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Чуть ранее, в мае 2018 года, Толоконский ушёл с поста штатного эксперта Сибирского института управления (филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) и утратил возможность вхождения в совет директоров ОАО «РЖД». Своё увольнение он объяснил большим объёмом работы в мэрии. Однако, как недавно ИА REGNUM рассказал свой источник в РАНХиГСе, Виктор Толоконский ушёл не по своей воле — без внимания не остались его оценочные высказывания о деятельности руководства региона.

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Толоконский исчез из информационной повестки СМИ в июне, после информации о том, что его вызвали в красноярский Следственный комитет на допрос как свидетеля по делу о хищении.

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И вот спустя месяц Виктор Толоконский был замечен на сцене Центрального парка Новосибирска.

«Уже не в первый раз, проходя по Центральному парку, вижу вот этого небезызвестного для новосибирцев и красноярцев исполнителя», — написал на своей страничке в Instagram пользователь wederbilt.

https://www.instagram.com/p/BmYf3NcHuqv/

Как отмечают «Новосибирские новости», ранее Виктор Толоконский выступал преимущественно в Первомайском сквере Новосибирска.

«Впрочем, красноярцам Виктор Толоконский, который занимал должность губернатора края с 2014 по 2017 год, как исполнитель популярных ретро-шлягеров и шансона как раз запомнился меньше всего. Предприняв несколько попыток выйти на сцену, глава региона встретил весьма холодный приём публики, которая осталась равнодушной к выступлению первого лица. Толоконский отказался от этой идеи и решил петь только более благодарной публике», — пишет издание.