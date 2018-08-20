В Кремле не ждут лидеров обеих Корей на ВЭФ-2018

Москва, , 04:52 — REGNUM Ни президент Южной Кореи Мун Чже Ин, ни лидер КНДР Ким Чен Ын, вероятнее всего, не приедут на Восточный экономический форум во Владивостоке. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в опубликованном 20 августа интервью «Известиям».

В период проведения ВЭФ, как следует из появившихся сообщений, состоится очередной межкорейский саммит. В Кремле исходят из того, что лидеры обеих Корей на форум во Владивосток не приедут, пояснил он.

Ушаков не исключил визита лидера КНДР в Россию в другое время. Будут прорабатываться другие варианты.

«Приглашение у него открытое. Подтверждалось оно неоднократно», — пояснил Ушаков.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров, встретившись с лидером КНДР 31 мая в Пхеньяне, передал Ким Чен Ыну приглашение Владимира Путина нанести визит в Россию. В качестве одной из возможных площадок позже был назван Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября.

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