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Госдеп США поддержал Гани в перемирии с талибами*

Политика

*талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 20 августа 2018, 04:38 — REGNUM  Американские власти приветствуют заявление президента Афганистана Ашрафа Гани о введении временного перемирия с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом говорится в официальном заявлении госдепартамента США.

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В госдепе отметили, что одобряют инициативу Гани приступить к всесторонним переговорам в рамках согласованной повестки. Вашингтон, в свою очередь, готов оказывать поддержку и участвовать в прямых переговорах между официальным Тегераном и представителями радикального движения.

«Нет никаких препятствий для диалога», — подчеркнули в госдепе.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа президент Афганистана Ашраф Гани объявил о временном перемирии с радикальным движением в связи с празднованием Курбан байрам. Режим прекращения огня вступит в силу 20 августа и будет действовать на всей территории страны при условии его соблюдения боевиками.

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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