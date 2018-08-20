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Жириновский рассказал, как перестать «воспитывать эмигрантов»

Политика

Лидер ЛДПР призвал лишить все языки, кроме русского, статуса обязательных предметов

Москва, 20 августа 2018, 02:47 — REGNUM  Доступ к изучению английского языка в российских школах должен быть ограничен. Это позволит сократить «воровство умов» — утечку образованных людей за рубеж, написал на своей странице в Facebook лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

«Чтобы воровство лучших умов шло без проблем, всему миру навязали изучение английского языка в школах и вузах», — отметил Жириновский.

Владение английским позволяет образованным людям эмигрировать на Запад. США и европейским странам это идет на пользу, однако Россия и азиатские страны, напротив, теряют кадры.

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Лидер ЛДПР призвал лишить все языки, кроме русского, статуса обязательных предметов. Изучать малые языки местных народов и иностранные языки школьники должны добровольно и за плату, в первую очередь это касается английского языка.

«Зачем воспитывать эмигрантов за свои же деньги?» — считает политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Жириновский предложил способ, как исключить спекуляции вокруг семейного имущества при разводе. Всё спорное имущество должно отходить государству, заявил он.

А также: Жириновский предложил при разводе спорное имущество передавать государству

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