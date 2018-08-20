Болтон и Патрушев встретятся в Женеве 23 августа

Вашингтон, , 02:17 — REGNUM Встреча советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева состоится в Женеве 23 августа. Об этом сообщает агентство France Presse.

Болтон и Патрушев обсудят договоренности о контроле над вооружениями, а именно Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Одной из тем встречи также будет роль Ирана в сирийском урегулировании.

Болтон посетит Женеву в рамках зарубежного турне. Одним из пунктов его маршрута является Украина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джон Болтон заявил о беспокойстве Вашингтона в связи с возможным вмешательством других стран в промежуточные выборы в США в 2018 году. Подобные стремления, по его словам, демонстрируют Россия, Китай, Иран и КНДР.

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