Ляшко ответил США на критику за сотрудничество с Китаем

Киев, , 01:57 — REGNUM Американцам стоит самим покупать украинские авиационные двигатели, если они недовольны поставками продукции «Мотор Сич» Китаю. Об этом написал лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook, отвечая на обвинения американских СМИ в предательстве Киевом интересов Вашингтона.

«Если американцы не хотят, чтобы мы продавали китайцам, пусть сами покупают наши авиадвигатели!» — отметил Ляшко.

США запрещают поставлять авиадвигатели Китаю, но не покупают их сами, в результате для компании «Мотор Сич» нет альтернативы банкротству. Тысячи высококвалифицированных специалистов превратятся в безработных, написал он.

Такое развитие событий — неприемлемо. Украина — одна из пяти стран мира, которые производят «самые современные воздушные двигатели», подчеркнул Ляшко.

Как передавало ИА REGNUM, ранее американские издания сообщили о поставках Пекину украинских авиадвигателей «Мотор Сич». Бывший советник комитета сената США по международным отношениям Уильям Триплетт назвал действия Киева «ударом в спину американских военно-морских сил».

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