Видео выступления Путина на свадьбе главы МИД Австрии появилось в сети

Москва, , 01:27 — REGNUM Запись, на которой президент России произносит тост на свадьбе австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль, появилась в сети. Владимир Путин пожелал Кнайсль и её избраннику Вольфгангу Майлингеру совет да любовь.

Глава Российского государства признался, что для него визит в Австрию стал огромной радостью. Особенно порадовал и торжественный повод — бракосочетание Кнайсль и Майлингера. Министра и её супруга всегда будут рады видеть в России, отметил Путин.

«В России принято желать новобрачным совет да любовь. Я с удовольствием желаю вам этого, а также много-много счастья, здоровья в вашем совместном будущем», — сказал Путин, подняв бокал.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа Владимир Путин побывал на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль по дороге в Берлин, где его ожидали переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Кнайсль пригласила российского президента на свадьбу во время его последнего визита в Вену.

Путин присутствовал при заключении брака, а во время застолья произнес тост по-немецки. Он подарил молодоженам тульский самовар, старинную масловыжималку и картину с сельским пейзажем. Кроме того, гостей порадовали песни в исполнении Кубанского казачьего хора. Президент России успел потанцевать с невестой и другими гостями.

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